В Харькове утонул подросток, пытавшийся на спор переплыть Лопань

В Харькове 13-летний подросток, пытаясь переплыть р.Лопань, не справился с сильным течением и утонул, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, 13-летний харьковчанин поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог. Тело ребенка нашли водолазы", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".