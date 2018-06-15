События

13:26 15.06.2018

В Харькове утонул подросток, пытавшийся на спор переплыть Лопань

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В Харькове 13-летний подросток, пытаясь переплыть р.Лопань, не справился с сильным течением и утонул, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"По предварительным данным, 13-летний харьковчанин поспорил с другом, что переплывет реку, однако из-за сильного течения неподалеку от дамбы мальчик попал в водоворот. Товарищ пытался спасти его, но не смог. Тело ребенка нашли водолазы", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Теги: #чп #харьков
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