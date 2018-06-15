События

11:00 15.06.2018

Молодой человек обнажился перед Тимошенко во время ее выступления на форуме в Киеве

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Лидеру партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время ее выступления на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве неизвестный молодой человек вручил цветы и обнажил перед ней торс.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе презентации Ю.Тимошенко проекта "Новый курс Украины" к ней на сцену вышел молодой человек современного вида с цветами в руках.

Он что-то сказал Ю.Тимошенко, после чего вручил ей букет и снял футболку, обнажив торс с нарисованной на груди широкой красной полосой повернутой вправо. На спине у него была надпись "Новый курс Украины" и стрелка, указывающая в сторону ягодиц.

В свою очередь лидер партии ВО "Батькивщина" спокойно отреагировала на ситуацию – она приняла цвети, поблагодарила, и улыбнувшись, сказала, что это был экспромт. При этом Ю.Тимошенко резюмировала, что случившееся оживит форум.

Теги: #тимошенко
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