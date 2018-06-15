События

10:19 15.06.2018

Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

1 мин читать
Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающего Рамадан.

"Украинская мусульманская община была и является активным участником общественно-политических процессов в Украине и благодаря своей твердой патриотической гражданской позиции завоевала авторитет и уважение", - отмечается в поздравлении главы государства, размещенного на сайте президента в пятницу

"Драматические события последних лет, противостояние российской агрессии сблизили различные религиозные сообщества в нашей стране. Мы, украинцы, продемонстрировали, что вместе можем отстоять независимость, территориальную целостность Украины, нашу свободу и веру, которую завещали нам предки. Уверен, что единство общества - залог победы и процветания Украинского государства", - отметил П.Порошенко и пожелал мусульманской общине Украины добра, согласия и благополучия.

Теги: #мусульмане #порошенко #ураза_байрам
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Омбудсмен Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев – Порошенко

Порошенко намерен на неделе завершить разработку законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда

Порошенко не будет комментировать действия НАБУ и САП

Порошенко поручил омбудсмену Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму о ОРДЛО

Порошенко поздравил королеву Елизавету II с днем рождения

Порошенко призвал ВКУ присоединиться к процессу освобождения украинских политзаключенных РФ

Порошенко об истории с Бабченко: Если мы хотим защитить журналистов, мы вынуждены применять такие методы борьбы

Порошенко о Сущенко: Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх

Порошенко: Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви

Порошенко в Одесской области ознакомился с ходом строительства военного городка и пообщался с военными

ПОСЛЕДНЕЕ

Обнародованы результаты тестов ВНО по семи предметам

Омбудсмена Денисову не пустили в колонию к Сенцова

Президент Франции после Brexit рассчитывает сделать основным языком ЕС французский

АМКУ и СУП подписали меморандум о сотрудничестве

Молодой человек обнажился перед Тимошенко во время ее выступления на форуме в Киеве

Глава МВД Италии заявил, что сотни нелегалов c судна Aquarius находятся в "круизе"

Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против фонда Трампа

На 22 улицах Киева планируют разрешить движение со скоростью до 80 км/ч

Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом

Денисова уже в колонии, где удерживают Сенцова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА