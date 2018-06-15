Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Ураза-Байрам

Президент Украины Петр Порошенко поздравил мусульман страны с праздником Ураза-Байрам, завершающего Рамадан.

"Украинская мусульманская община была и является активным участником общественно-политических процессов в Украине и благодаря своей твердой патриотической гражданской позиции завоевала авторитет и уважение", - отмечается в поздравлении главы государства, размещенного на сайте президента в пятницу

"Драматические события последних лет, противостояние российской агрессии сблизили различные религиозные сообщества в нашей стране. Мы, украинцы, продемонстрировали, что вместе можем отстоять независимость, территориальную целостность Украины, нашу свободу и веру, которую завещали нам предки. Уверен, что единство общества - залог победы и процветания Украинского государства", - отметил П.Порошенко и пожелал мусульманской общине Украины добра, согласия и благополучия.