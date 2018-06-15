События

09:36 15.06.2018

Полиция задержала владельца автомобиля, от взрыва в котором накануне в Киеве пострадали четверо детей

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Полиция задержала владельца автомобиля, от взрыва в котором накануне в Киеве пострадали четверо детей

Владелец автомобиля "Волга", от взрыва в котором накануне в Киеве пострадали четверо детей, задержан полицией в Ровенской области, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В Киеве, вчера – дети лезут в припаркованный на улице старый остов автомобиля "Волга", открывают бардачок – раздается взрыв – кругом кровь – четверо детей 10-12 лет - ранены – один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины. По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - написал министр на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Как сообщалось, вечером 15 июня в Святошинском районе Киева в старом автомобиле на ул.Чернобыльской взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые играли в салоне.

Дети были госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии.

Как проинформировала в четверг вечером и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, у троих детей – состояние стабильное, один ребенок пока находится в коме. У всех множественные проникающие ранения.

Теги: #дети #аваков #взрыв #полиция #задержание
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