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09:50 15.06.2018

Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом

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Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом

Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом, заявил первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

Как сообщает в пятницу пресс-служба СНБО, в І квартале 2018 года украинская сторона завершила контракт на поставку танков "Оплот" для нужд Таиланда. В рамках успешного выполнения двусторонних договоренностей в Украине с 13 по 16 июня находится делегация Министерства обороны Королевства Таиланд во главе с заместителем министра обороны Чайчаном Чангмонгколом.

Тайская делегация провела переговоры в Министерстве обороны Украины, посетила предприятия ГК "Укроборонпром", а также встретились с О.Гладковским

В ходе встречи первый замсекретаря СНБО отметил, что Таиланд является одним из стратегических партнеров Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Украина готова и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия Королевства.

О.Гладковський подчеркнул, что Украина зарекомендовала себя как надежный поставщик военной продукции, а отечественные специалисты способны наладить надлежащее техническое обслуживание и поддержку бронетехники, в частности, поставки запасных частей и деталей к ней. Поэтому, по мнению первого замсекретаря СНБО, стоит рассмотреть возможность открытия такого сервисного центра на территории Таиланда.

Стороны обсудили стратегию тайского правительства в части развития собственной военной промышленности, и вопрос о возможности передавать украинские технологии для создания совместного производства бронетехники в Таиланде.

Кроме этого, О.Гладковский считает целесообразным начать работу Совместной украинско-тайской комиссии по вопросам сотрудничества в сфере ОПК для обсуждения конкретных совместных проектов.

Теги: #снбо #сотрудничество #производство #бронетехника #гладковский #таиланд
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