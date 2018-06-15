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08:38 15.06.2018

Украина и еще 37 государств призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова

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Украина и еще 37 государств призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова

Украинская сторона передала официальное письмо от имени 38 стран Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, перед его визитом в Россию, с призывом посодействовать освобождению из российского плена Олега Сенцова и других политических заложников, сообщили в Украинской миссии в ООН.

"Ельченко (постоянный представитель Украины при ООН – ИФ) передал Генеральному секретарю ООН совместное письмо от имени 38 государств - Украины, ЕС, США, Турции, Грузии, Молдовы, Австралии, Канады, Исландии, Лихтенштейна, Швейцарии - с просьбой оказать содействие в освобождении О.Сенцова и других украинских политических узников Кремля", – говорится в сообщении на аккаунте Мисии в Твиттер в четверг.

Теги: #сенцов #украина #мир #оон
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