Из-за непогоды в 4 областях Украине обесточены почти 300 населенных пунктов, в Киеве и Глевахе на людей упали деревья, одна пострадавшая погибла, второй госпитализирован

Вследствие осложнения погодных условий обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях Украины, в Киеве и Глевахе (Киевская обл.) упавшие деревья смертельно травмировало женщину и причинило травмы средней тяжести второму пострадавшему, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"С 14 по 15 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 295 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Киевская - 173 н.п., Винницкая - 72 н.п., Житомирская - 31 н.п., Черкасская - 19 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева, в результате падения дерева, травмирована женщина (1984 г.р.), которая умерла в карете скорой помощи.

В г.Васильков (Киевская обл.), по предварительным данным ведомства, повреждены кровли 8 зданий, из них 2 пятиэтажные жилые дома и столовая детского сада. В пгт Глеваха Васильковского района в результате падения ветви дерева травмирован 1 человек (1992 г.р.), который в состоянии средней тяжести госпитализирован.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", – сказано в сообщении.