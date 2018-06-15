События

07:37 15.06.2018

Боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО в четверг, погибло двое и пострадало 6 украинских солдат

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Боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО в четверг, погибло двое и пострадало 6 украинских солдат

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, погибло двое и пострадало 6 украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 15 раз применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм и 5 раз артиллерию калибра 122-мм. (…) Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в пятницу утром.

На луганском направлении обстрелы зафиксированы вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На горловском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, в течение 14 июня, 12 боевиков были уничтожены и 10 получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
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