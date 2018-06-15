События

07:28 15.06.2018

Киевские правоохранители запретили управлять авто выпившему русскому консулу, от алкотеста дипломат отказался

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Киевские правоохранители запретили управлять авто выпившему русскому консулу, от алкотеста дипломат отказался

В Киеве в ночь на пятницу правоохранители остановили автомобиль русского консула, который после употребления алкоголя сел за руль, от прохождения теста на наличие алкоголя в крови дипломат отказался, сообщила свидетель происшествия журналист телеканала СТБ Алена Лунева.

"Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице. Ужинали с Дмитрий Крештофов в Чачапури (грузинский ресторан в Киеве – ИФ). Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине, который, закончив свою трапезу, сел за руль", – написала журналист на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

А.Лунева отметила, что последовала за российским дипломатом и вызвала полицию.

"Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком", – написала она.

Теги: #киев #алкоголь #украина #консул
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