Киевские правоохранители запретили управлять авто выпившему русскому консулу, от алкотеста дипломат отказался

В Киеве в ночь на пятницу правоохранители остановили автомобиль русского консула, который после употребления алкоголя сел за руль, от прохождения теста на наличие алкоголя в крови дипломат отказался, сообщила свидетель происшествия журналист телеканала СТБ Алена Лунева.

"Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице. Ужинали с Дмитрий Крештофов в Чачапури (грузинский ресторан в Киеве – ИФ). Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине, который, закончив свою трапезу, сел за руль", – написала журналист на своей странице в Фейсбук в ночь на пятницу.

А.Лунева отметила, что последовала за российским дипломатом и вызвала полицию.

"Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с 4 раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком", – написала она.