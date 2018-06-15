События

06:56 15.06.2018

Омбудсмен Денисова прибыла в Салихард, "направляют в Лабытнанги" где содержат Сенцова

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Омбудсмен Денисова прибыла в Салихард, "направляют в Лабытнанги" где содержат Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в г.Салихард, направляется в Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова.

"Прибыли в Салихард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Как сообщалось, 14 июня Л.Денисова на переговорах в России настаивала на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время и против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

По ее словам, российская сторона предложила ей осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня.

В эфире телеканала "112 Украина" в четверг украинский омбудсмен рассказала: "Мы представили свой план встреч с нашими заключенными. Это наш план встреч. Пока он ими обсуждается. Никакой как таковой "дорожной карты" нет, есть наша заявка на то, как, когда и кого мы хотим посетить. Пока этот вопрос и обсуждается".

По информации пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека, эти вопросы обсуждались в четверг в Москве в офисе российского омбудсмена. Стороны обсудили детали поездки Л.Денисовой и возможность ее визитов к политзаключенным - гражданам Украины, удерживаемых в России.

Теги: #рф #украина #политзаключенные #визит
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