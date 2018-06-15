В Днепре при получении взятки задержан руководитель подразделения ГСЧС

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника одного из пожарно-спасательных частей Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области на систематическом получении взяток.

Правоохранители установили, что подполковник службы гражданской защиты организовал незаконный механизм вымогательства денег от представителей предприятий и учреждений. За сумму от 500 до 1,5 тыс. грн с человека злоумышленник обещал ускорить выдачу свидетельства о прохождении противопожарного обучения.

Также оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства должностным лицом 10 тыс. грн от представителя автошколы, за предоставление разрешительных документов на начало ее работы.

В пресс-центре СБУ подчеркнули, что чиновник задержан на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 2 тыс. грн согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно с прокуратурой и при содействии ГСЧС.