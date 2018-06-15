Дезертир приговорен к 4 годам лишения свободы

К 4 годам лишения свободы приговорен солдат-контрактник за неявку на военную службу в воинскую часть, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"По обвинению военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины солдат военной службы по контракту, который не явился в военную часть после прохождения профессиональной подготовки в учебном центре, приговорен к 4 годам лишения свободы", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг вечером.

Как установили в военной прокуратуре, обвиняемый проходил военную службу в подразделении воинской части, дислоцирующейся в Переяслав-Хмельницком районе (Киевская обл.) в должности разведчика-далекомерника самоходного - артиллерийского дивизиона.

"С 3 октября 2017 по 16 ноября 2017, осознавая общественно-опасные последствия и желая их наступления, он, действуя без разрешения соответствующих начальников и командиров, без уважительных причин, не явился на военную службу в воинскую часть. Впоследствии указанный военнослужащий был привлечен к уголовной ответственности и осужден Дарницким районным судом Киева к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на один год", – говорится в сообщении.

Кроме того с 13 марта 2018 по 14 апреля 2018 солдат-контрактник вновь не появлялся на месте прохождения службы.

"Следствием установлено, что дезертир действовал умышленно, без уважительных на то причин, осознавая общественно-опасный характер своего деяния и предвидя его общественно опасные последствия в условиях особого периода, кроме военного положения", – заявили в пресс-службе.

14 марта 2018 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона по факту неявки правонарушителя на службу в воинской части без уважительных причин открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 407 УК Украины (Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, совершенное военнослужащим срочной службы или военнослужащим (кроме срочной службы).

16 апреля 2018 досудебное расследование уголовного производства по данному факту было завершено, а обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд г.Киева.

12 июня 2018 года Дарницкий райсуд столицы, приняв во внимание неопровержимые доказательства военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины вынес обвиняемому приговор с присоединением частично неотбытой части наказания и назначил ему реальную меру наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года.