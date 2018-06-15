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04:13 15.06.2018

За бойкот распорядка колонии двоим осужденным грозит 3 года в дополнение к основному сроку

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За бойкот распорядка колонии двоим осужденным грозит 3 года в дополнение к основному сроку

Харьковская местная прокуратура №6 направила в суд два обвинительных акта в отношении осужденных, отбывающих наказание в Темновской исправительной колонии, которые систематически отказываются выполнять требования администрации учреждения) и правила внутреннего распорядка (ст. 391 УК Украины).

"Свое поведение мужчины мотивировали тем, что они придерживаются "законов преступного мира" и "воровских традиций". Их неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности. Но свое поведение осужденные не изменили даже после перевода в помещения камерного типа. Такие действия осужденных могли дестабилизировать обстановку в учреждении, в связи с этим были начаты соответствующие уголовные производства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В информации отмечается, что старшему осужденному 49 лет, он отбывает наказание за убийство (ч.1 ст.115 УК Украины). Младшему - 25 лет. Он осужден за угон автомобиля (ч.2 ст.289 УК Украины).

Максимальная санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Теги: #колония #осужденные #украина #харьков
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