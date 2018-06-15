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03:03 15.06.2018

В американском штате провозгласили 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 в Украине

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В американском штате провозгласили 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 в Украине

В штате Иллинойс (США) провозгласили 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, сообщили в посольстве Украины в США.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в четверг вечером.

Теги: #сша #прокломация #иллинойс #голодомор
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