В американском штате провозгласили 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 в Украине

В штате Иллинойс (США) провозгласили 2018 – годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, сообщили в посольстве Украины в США.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в четверг вечером.