Украина выразила признательность Европарламенту за принятие резолюции по России в отношении Сенцова

В Министерстве иностранных дел Украины выразили признательность Европарламенту за принятие резолюции по России, прежде всего дела украинского политического заключенного Олега Сенцова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Украина выражает благодарность Европейскому парламенту за принятие 14 июня 2018 года резолюции относительно масштабных нарушений Россией прав человека и политически мотивированных преследований против граждан Украины. Четкое требование европарламентариев к кремлевскому режиму освободить всех незаконно заключенных по сфабрикованным делам граждан Украины на территории России и во временно оккупированном Крыму - важный шаг, который усиливает международное давление на Россию", – говорится в комментарии министерства, обнародованном в четверг.

В МИД подчеркнули, что решение Европейского парламента было принято в день начала чемпионата мира по футболу, которым Кремль "цинично пытается отвлечь внимание международного сообщества от своих дерзких преступлений и системных нарушений прав человека".

"Своей четкой позицией Европейский парламент выразил солидарность с незаконно удерживаемым в российской тюрьме гражданином Украины Олегом Сенцов и требует от российских властей его немедленного и безусловного освобождения", – сказано в сообщении.

Украина приветствует призыв Европарламента к государствам-членам ЕС сохранять консолидированную позицию по усилению санкционного давления против России, а также рассмотреть целевые ограничительные меры против лиц, причастных к политически мотивированным преследованиям.

"В очередной раз требуем от кремлевского режима прекратить нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму и немедленно освободить всех незаконно удерживаемых по политическим мотивам граждан Украины", – резюмировали в МИД.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко отмечает важность резолюции Европарламента, в которой осуждаются массовые нарушения Россией прав человека на временно оккупированной территории Украины и выражена поддержка украинских политзаключенных.

"Важная резолюция Европарламента с осуждением массовых нарушений Россией прав человека, в том числе на временно оккупированных украинских территориях. Консолидированный мощный голос европарламентариев в защиту более 70 украинских политических заключенных, которых продолжает насильственно удерживать и пытать кремлевский режим", - написал глава Украинского государства на странице в Фейсбуке.

По его словам, Украина и мир помнят и борются за освобождение каждого украинского политзаключенного.

П.Порошенко также считает, что Чемпионат мира по футболу в России мог бы стать хорошей возможностью для гуманитарных жестов, но, по его словам, "похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Европарламенту и отметил символичность принятия резолюции в день открытия ЧМ по футболу.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию в отношении России, прежде всего по освобождению О.Сенцова и других политзаключенных. Символично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия ЧМ по футболу. Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - написал глава МИД в Твиттере.

Европарламент в резолюции, принятой на пленарной сессии в четверг в Страсбурге, потребовал, чтобы российские власти "незамедлительно и безоговорочно" освободили Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.

ЕП в этом документе "выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовым, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиваться освобождения незаконно задержанных соотечественников, и обеспокоен последствиями голодовки для здоровья Олега Сенцова".

Европарламент "призывает соответствующие российские власти и медицинские службы предоставить заключенным лицам надлежащую медицинскую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе путем ненавязывания принудительного кормления или любого нежелательного обращения, которое может представлять собой пытки и другие жестокие формы".

Согласно резолюции, в настоящее время в России насчитывается "более 70 украинских политических заключенных".

Европарламент "осуждает нарушения Россией международного права в оккупированном Крыму, включая применение российского законодательства; усиленную милитаризацию Крымского полуострова, угрожающую региональной безопасности; массовые и систематические нарушения прав человека, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар".

По мнению европейских парламентариев, "российские суды, будь то военные или гражданские, некомпетентны судить о действиях, совершенных за пределами международно признанной территории России", и "судебное разбирательство в таких случаях не может считаться законным".

В документе подчеркивается, что "обращение со всеми заключенными должно соответствовать международным стандартам и что все задержанные должны иметь доступ к адвокатам, своим семьям, дипломатическим представителям и медицинскому обслуживанию; российские власти и сотрудники судебных органов несут полную ответственность за безопасность и благополучие задержанных, особенно в Крыму, в соответствии с четвертой Женевской конвенцией".