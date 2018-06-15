Международный аэропорт "Киев" им.Сикорского (Жуляны) закрытый после аварии самолёта Bravo Airways при посадке, возобновил работу в 23.35, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23.35", – говорится в сообщении на странице аэропорта в Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, 14 июня в Международном аэропорту "Киев" им.Сикорского во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

"Сегодня, 14 июня в 20.40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада.

Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Было принято решение закрыть аэропорт на пять часов до 01.00 пятницы 15 июня.