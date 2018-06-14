Житель Харькова на автомобиле пытался прорваться в зону ООС, но был остановлен выстрелами по колесам

Полицейские на блокпосту в районе проведения операции объединенных сил на границе с Харьковской областью открыли огонь по автомобилю, который пытался прорваться в район проведения ООС.

Как сообщает в четверг пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук, накануне вечером, 13 июня, на одном из стационарных блокпостов на границе с Харьковской областью работники полиции из состава ООС, следуя инструкциям, предложили водителю автомобиля Toyota Camry остановиться и, согласно закону, представить для проверки документы и транспортное средство.

Однако водитель – житель г.Харьков – проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно покинуть блокпост.

Полицейские с применением штатного вооружения пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения ООС.

"Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и проводится квалифицированная правовая оценка их действиям", - сказано в сообщении.

Командующий объединенных сил Сергей Наев принял решение о награждении работника Национальной полиции, который правильно выполнил задание по несению службы на блокпосту и прекратил правонарушение.