События

18:20 14.06.2018

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг

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Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушали режим прекращения огня с полуночи по состоянию на 18.00 четверга 14 июня, из них 6 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщается на странице Операции объединенный сил в соцсети Facebook.

"В ходе боевых действий в текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

В ООС отмечают провокационный характер обстрелов со стороны боевиков. "В Луганской области… противник в районе н.п.Новотошковское и Новотроицкое в очередной раз применял 120 и 82-мм минометы. В Донецкой области против защитников населенных пунктов Водяное и Богдановка боевики использовали тяжелое вооружение… Лебединское противник пытался атаковать под прикрытием 122-мм артиллерии и минометов 120-го калибра. Адекватный ответ морских пехотинцев сорвал планы противника, который вынужден был перейти к оборонным действиям", - говорится в сообщении.

Объединенные силы открывали огонь в ответ и подавляли огневые точки врага, сохраняя неизменными позиции своих подразделений.

Теги: #оос #обстановка #обстрелы
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