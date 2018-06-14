Четверо детей пострадали в результате взрыва в автомобиле в Святошинском районе Киева

В Святошинском районе Киева в старом автомобиле взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадали четверо детей, которые играли в салоне, двое из них - в тяжелом состоянии.

Как сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в четверг в 16:42 в полицию поступило сообщение о взрыве на ул.Чернобыльской в столице.

По прибытию на место полицейские выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

"Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", - сказано в сообщении.

"Все четверо детей госпитализированы в больницу "Охматдет", двое из них - в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

Полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к ней лиц.