События

18:11 14.06.2018

В Мелитополе объявили траур в годовщину крушения Ил-76 на Донбассе

2 мин читать
В Мелитополе объявили траур в годовщину крушения Ил-76 на Донбассе

В г.Мелитополь Запорожской области в четверг объявлен траур по экипажу самолета "Ил-76 МД" базирующейся в городе 25-й транспортной авиабригады, который был сбит боевиками над Луганском в июне 2014 года, а также по десантникам 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, находившимся на борту самолета.

Распоряжением городского головы в знак скорби о погибших военнослужащих в Мелитополе приспущены государственные флаги на домах и зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и организаций. Также в четверг в городе отменены все развлекательные мероприятия. Траурные мероприятия прошли в мелитопольском авиагородке, где находится мемориал памяти погибшего экипажа Ил-76 МД (командир-подполковник ВСУ Александр Белый).

"Ровно 4 года назад мы получили удар от, как нам казалось, дружественной страны, которая никогда не скрывала своих имперских замашек и в конце концов аннексировала и оккупировала часть украинских территорий. В то время была крайне необходима срочная переброска продовольствия и вооружения в Луганск, а попасть в город тогда можно было только по небу. Экипажи нашей бригады выполняют полеты туда постоянно, но в ночь с 13 на 14 июня 2014 года наш Ил-76 сбили", - рассказал в ходе траурного митинга командир 25-й бригады транспортной авиации ВСУ Дмитрий Мымриков.

Он подчеркнул, что эта трагедия стала первой крупнейшей потерей среди военнослужащих Украины, принимающих участие в АТО.

Собравшиеся почтили погибших героев минутой молчания.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ. В марте 2017 года он был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы, но обжаловал соответствующее решение суда.

Теги: #траур #запорожская_область #всу #ил76
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд удовлетворил 39 исков к Минобороны о моральном ущербе на 19,5 млн грн по сбитому Ил-76 на Донбассе

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток, боевики активно применяют тяжелое вооружение

Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных с начала суток

Директор компании присвоила почти 0,5 млн грн госсредств, выделенных на реабилитацию воинов АТО

Более 650 образцов вооружения и военной техники поступило в ВСУ с начала года

Удерживаемому в России бойцу ВСУ Шумкову, которому инкриминируют участие в "Правом секторе", грозит до 6 лет тюрьмы – СКР

Украинские военные уничтожили российский беспилотник "Орлан-10", пытавшийся вести разведку в направлении Бахмута

НАРП досрочно после ремонта передал в армию очередной Су-24МР

Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тыс.грн

ВСУ разминировали местность вокруг с.Пивденное, что на Донетчине

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО в четверг

Четверо детей пострадали в результате взрыва в автомобиле в Святошинском районе Киева

В Украине пока нет правового поля для легализации однополого партнерства – замглавы Минюста

ЕСПЧ внес в график рассмотрение исков Украины к РФ

Турчинов: Использование "казачьих" подразделений на ЧМ-2018 свидетельствует о неспособности руководства РФ обеспечить порядок своими силами

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14% абитуриентов - УЦОКО

Москалькова планирует свою поездку в Украину 18 июня

Взрывчатку в БЦ на Коновальца в Киеве не нашли – полиция

Омбудсмен Денисова против предложения Москвы посетить Сенцова после 22 июня

Денисова: Ведутся переговоры о посещении омбудсменом Сущенко и Карпюка 14 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА