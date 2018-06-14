В Мелитополе объявили траур в годовщину крушения Ил-76 на Донбассе

В г.Мелитополь Запорожской области в четверг объявлен траур по экипажу самолета "Ил-76 МД" базирующейся в городе 25-й транспортной авиабригады, который был сбит боевиками над Луганском в июне 2014 года, а также по десантникам 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, находившимся на борту самолета.

Распоряжением городского головы в знак скорби о погибших военнослужащих в Мелитополе приспущены государственные флаги на домах и зданиях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и организаций. Также в четверг в городе отменены все развлекательные мероприятия. Траурные мероприятия прошли в мелитопольском авиагородке, где находится мемориал памяти погибшего экипажа Ил-76 МД (командир-подполковник ВСУ Александр Белый).

"Ровно 4 года назад мы получили удар от, как нам казалось, дружественной страны, которая никогда не скрывала своих имперских замашек и в конце концов аннексировала и оккупировала часть украинских территорий. В то время была крайне необходима срочная переброска продовольствия и вооружения в Луганск, а попасть в город тогда можно было только по небу. Экипажи нашей бригады выполняют полеты туда постоянно, но в ночь с 13 на 14 июня 2014 года наш Ил-76 сбили", - рассказал в ходе траурного митинга командир 25-й бригады транспортной авиации ВСУ Дмитрий Мымриков.

Он подчеркнул, что эта трагедия стала первой крупнейшей потерей среди военнослужащих Украины, принимающих участие в АТО.

Собравшиеся почтили погибших героев минутой молчания.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ. В марте 2017 года он был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы, но обжаловал соответствующее решение суда.