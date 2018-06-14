В Украине пока нет правового поля для легализации однополого партнерства – замглавы Минюста

Вопрос легализации однополого партнерства в Украине требует всесторонней дискуссии, правовое поле для принятия такого решения в стране пока отсутствует, отмечает заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая.

"На сегодняшний день никаких проектов законов или правительственных решений относительно легализации однополого партнёрства в гражданской или другой форме ещё не разрабатывалось", - сказала Н.Бернацкая журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о том, разрабатывает ли Минюст нормативно-правовые акты в контексте утвержденной Кабинетом министров в 2015 году Национальной стратегии в сфере прав человека, которая, в частности, предполагает законодательное закрепление гражданского партнёрства однополых пар.

По словам замглавы Минюста, Нацстратегия является комплексным документом для постепенного обсуждения указанных в ней вопросов.

"Будет ли этот вопрос подниматься? Уверена, что в этом году и в следующем эти вопросы будут предметом дискуссии. Но на сегодняшний день ни Конституция Украины, которая говорит, что существует только союз мужчины и женщины, ни Семейный кодекс... не дают правового поля... Нет правового поля, чтобы это сделать (легализовать однополое партнерство – ИФ.). Поэтому это длительная дискуссия, и кулуарно никогда ничего по этому вопросу приниматься не будет", - подчеркнула замминистра.

"Стратегия определена до 2020 года, поэтому дискуссия будет продолжаться", - добавила она.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в 2015 году утвердил план действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года. (распоряжение Кабмина от 23 ноября 2015 № 1393-р).