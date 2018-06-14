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16:11 14.06.2018

Турчинов: Использование "казачьих" подразделений на ЧМ-2018 свидетельствует о неспособности руководства РФ обеспечить порядок своими силами

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Турчинов: Использование "казачьих" подразделений на ЧМ-2018 свидетельствует о неспособности руководства РФ обеспечить порядок своими силами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает недопустимым использование "казачьих" парамилитарных подразделений на мероприятиях ФИФА, в частности, на Чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает пресс-служба СНБО, в комментарии агентству Reuters А.Турчинов отметил, что использование "казаков" во время Чемпионата мира по футболу является свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов, а использование на мероприятиях ФИФА таких подразделений является недопустимым.

По его мнению, бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствует о фактической поддержке российской агрессии против Украины. "Со стороны же международного сообщества согласие с такими действиями является согласием и фактически поддержкой агрессии против Украины", - уверен секретарь СНБО.

По данным агентства Reuters, которые приводит пресс-служба СНБО, более 800 членов шести так называемых "казачьих" организаций будут обеспечивать патрулирование улиц, фан-зон и командных баз во время ЧМ по футболу на территории РФ. Минимум 19 идентифицированных журналистами членов этих организаций участвовали в войне на востоке Украины в составе российско-террористических группировок, а также в составе поддерживаемых Кремлем частных военных компаний, воюющих в Сирии на стороне проасадовских войск.

Теги: #снбо #турчинов #чм_2018 #футбол
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