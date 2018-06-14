ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14% абитуриентов - УЦОКО

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) сдали 86% абитуриентов.

"14 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языках", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО.

Отмечается, что члены экспертной комиссии приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, соответствующий 23 тестовым баллам, по математике - 10 тестовых баллов, по биологии – 22, по английскому, немецкому, французскому, испанскому языках - 19.

В связи с этим от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из данных предметов, порог "сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% лиц; по математике - 81%; по биологии - 92%; по английскому языку - 87%; по немецкому - 82%; по французскому - 86%; по испанскому - 88%.

Как сообщалось, с 22 мая в Украине с теста по математике стартовала сессия ВНО 2018 года и завершилась 13 июня тестированием по химии.

В основной сессии ВНО-2018 принимало участие более 335 тыс. выпускников украинских школ.