События

15:41 14.06.2018

Москалькова планирует свою поездку в Украину 18 июня

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Москалькова планирует свою поездку в Украину 18 июня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует поехать в Украину 18 июня.

"Я планирую поехать в понедельник в Херсон в СИЗО где содержится Вышинский, ваш коллега журналист", - сообщила Т.Москалькова журналистам в четверг в Екатеринбурге.

Она добавила, что 16 июня планирует встретиться в Омске с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.

"Если я буду ей нужна здесь, и если органы ФСИН сочтут, что я должна сопровождать, то я буду сопровождать ее (Л.Денисову - ИФ) в Челябинске, Салехарде и в других регионах", - сказала Т.Москалькова.

Она добавила, что на Украине намерена побывать также в Одессе и Киеве.

"В списке граждан РФ, которые находятся сегодня под стражей, тот, что я представила Денисовой, 34 человека. Это два зеркальных списка по 34 человека. Но я оставляю за собой право расширения этого списка. Как и Л.Денисова", - сказала омбудсмен РФ.

Всего, по ее словам, ва Украине в местах лишения свободы, в местах принудительного содержания в СИЗО, и в колониях, находятся более 400 граждан России, совершивших преступления разной степени, в том числе уголовные.

"Как омбудсмен, согласно своему мандату, я могу проверить условия, порядок содержания под стражей, оказания медицинской помощи, и нет ли применения насилия или других незаконных методов, связанных с содержанием под стражей", - отметила Т.Москалькова.

Также она сообщила, что в своем ежегодном докладе обратит внимание на защиту прав журналистов. "Я буду в своем докладе специально писать раздел о защите прав журналистов. Потому что задержание и обвинение журналиста за его профессиональную деятельность на Украине - это грубейшее нарушение международных прав, нравственного подхода к человеческому исполнению своего служебного долга", - заявила Т.Москалькова.

Ранее Т.Москалькова заявляла, что на Украине, помимо журналиста Кирилла Вышинского, хотела бы посетить еще троих заключенных: активистку "Волонтеры Победы" Елену Одновол, а также военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Теги: #омбудсмен #украина #москалькова
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