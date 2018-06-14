События

14:53 14.06.2018

Взрывчатку в БЦ на Коновальца в Киеве не нашли – полиция

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В ходе тщательного обследования бизнес-центра в Печерском районе Киева на ул.Евгения Коновальца после поступившего анонимного сообщения о минировании взрывоопасные предметы найдены не были.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, на время проверки помещения была проведена эвакуация около 2 тысяч человек.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного ст.259 (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишение свободы", - говорится в сообщении.

Столичная полиция устанавливает личность человека, предоставившего неправдивую информацию органам полиции.

Как сообщалось, около 10.00 в четверг в столичную полицию поступило сообщение о том, что по ул.Евгения Коновальца заминирован бизнес-центр. На место прибыли сотрудники профильных служб. На время обследования помещения оттуда эвакуировали работников бизнес-центра.

Теги: #киев #минирование #полиция #бизнес_центр
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