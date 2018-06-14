Омбудсмен Денисова против предложения Москвы посетить Сенцова после 22 июня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на переговорах в России настаивает на посещении осужденного Олега Сенцова в ближайшее время и против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцова остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в Салехард, где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - цитирует Л.Денисову пресс-служба украинского омбудсмена.

По ее словам, российская сторона предложила ей осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня.

В эфире телеканала "112 Украина" в четверг украинский омбудсмен рассказала: "Мы представили свой план встреч с нашими заключенными. Это наш план встреч. Пока он ими обсуждается. Никакой как таковой "дорожной карты" нет, есть наша заявка на то, как, когда и кого мы хотим посетить. Пока этот вопрос и обсуждается".

По информации пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека, эти вопросы обсуждались в четверг в Москве в офисе российского омбудсмена. Стороны обсудили детали поездки Л.Денисовой и возможность ее визитов к политзаключенным - гражданам Украины, удерживаемых в России.