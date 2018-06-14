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13:40 14.06.2018

Суд удовлетворил 39 исков к Минобороны о моральном ущербе на 19,5 млн грн по сбитому Ил-76 на Донбассе

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Суд удовлетворил 39 исков к Минобороны о моральном ущербе на 19,5 млн грн по сбитому Ил-76 на Донбассе

 Суд удовлетворил 39 исков потерпевших к Министерству обороны Украины о возмещении морального ущерба в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Вооруженных сил Украины Ил-76 14 июня 2014 года на общую сумму 19,5 млн грн (иски по 500 тыс грн), сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, приговоренный в связи с катастрофой по обвинению в служебной халатности генерал-майор Генштаба ВСУ Виктор Назаров обжаловал приговор, в связи с чем назначено проведение комиссионной судэкспертизы.

"В настоящее время отмеченное решение суда обжаловано обвиняемым, его защитником и представителем Генерального штаба ВС Украины в апелляционной инстанции (Апелляционном суде Днепропетровской области), которой 22.01.2018 назначена комиссионная судебная военная экспертиза, проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Проведение экспертизы продолжается. После получения соответствующего вывода рассмотрение уголовного производства будет продолжено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. В.Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ. В марте 2017 года В.Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

Теги: #всу #гпу #суд #ил76 #катастрофа
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