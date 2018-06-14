Международные правозащитники призывают украинские власти расследовать инциденты с участием радикальных групп

Ряд правозащитных организаций ("Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House") обратились к украинским властям с просьбой расследовать случаи нападений и дискриминации со стороны радикальных групп, а также предотвращать подобные инциденты в будущем.

"…просим срочно предпринять шаги для решительного осуждения и эффективного устранения нападений и запугивания радикальными группами, пропагандирующими ненависть и дискриминацию. (…) Число насильственных нападений и угроз со стороны таких групп растет, поскольку неадекватный ответ властей дает посыл о том, что такие действия допускаются. Мы настоятельно призываем вас предпринять эффективные меры для предотвращения и прекращения действий, способствующих ненависти и дискриминации, и привлечения к ответственности виновных", - говорится в размещенном на сайте Human Rights Watch письме указанных организаций на имя главы МВД Украины Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Правозащитники констатируют, что в нескольких случаях власти отреагировали на такие нападения, однако большинство инцидентов осталось без соответствующей реакции.

"Прикрываясь патриотизмом и тем, что они называют "традиционными ценностями", члены этих групп проявляют свое презрение и намерение причинить вред активистам по защите прав женщин, этническим меньшинствам, лесбиянкам, геям, бисексуалам, транссексуалам и интерсексуалам (ЛГБТИ) и другим, кто придерживается взглядов, отличающихся от их собственных", - подчеркивают правозащитники.

Так, по их данным, с начала 2018 года члены радикальных групп С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других "совершили не менее двух десятков насильственных нападений, угроз или случаев запугивания" в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и других украинских городах. При этом правоохранительные органы редко начинали расследование угроз и нападений, совершенных этими группами.

В письме приводятся соответствующие примеры инцидентов.

В организациях обеспокоены "бездействием украинских властей" в ответ на такие нападения и запугивания, кроме того, создается впечатление, что эти нападения допускаются властью.

"Мы также обеспокоены сообщениями в средствах массовой информации, в которых указывается, что некоторые муниципальные администрации наняли лиц из групп, которые пропагандируют ненависть и дискриминацию, для осуществления "полицейской деятельности", такой как патрулирование улиц и выполнение функций "полицейской деятельности" во время мирных демонстраций или пикетов", - указано в обращении.

Правозащитные организации призывают МВД, Национальную полицию Украины, Генеральную прокуратуру и политических лидеров страны выполнить свои обязательства по гарантированию прав на свободу мирных собраний и свободное выражение взглядов, а также права на безопасность и защиту для всех людей в Украине.

"Лица, виновные в этих насильственных нападениях, должны привлекаться к ответственности посредством независимых и непредвзятых расследований. Украинская полиция должна быть четко проинструктирована о том, как эффективно предотвращать или останавливать членов групп, пропагандирующих ненависть и дискриминацию, от насилия и запугивания этнических групп, людей ЛГБТИ, правозащитников и других групп, а также отдельных лиц", - уверены правозащитники.

Организации призывают украинские правоохранительные органы предпринять эффективные меры для предотвращения незаконного применения силы или актов запугивания со стороны членов групп, пропагандирующих ненависть и дискриминацию, и расследовать какие-либо жалобы на их действия для привлечения к ответственности.