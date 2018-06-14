ГБР заработает в сентябре, создавать Госбюро военной юстиции нет смысла - Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба обещает начало работы ГБР в сентябре и не видит целесообразности создания Государственного бюро военной юстиции.

"В сентябре этого года мы заработаем. Конечно, мы будем расследовать все уголовные производства, которые предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом. Но есть направления, которые определены нами как приоритетные. Первый - это должностные преступления, которые совершены топ-чиновниками, и военные преступления. Хочу отметить: никакого Государственного бюро военной юстиции создано не будет", - сказал Р.Труба журналистам в четверг в Киеве.

Следующий приоритет работы ГБР, по его словам, - это противодействие нарушениям прав человека в работе правоохранительных органов и судебной системы.

Отвечая на вопрос о том, не возникнет ли кадровая проблема работы Бюро на моменте запуска, он пояснил, что на первоначальном этапе ГБР начнет свою работу без оперативных сотрудников и руководителей среднего звена, конкурс по набору которых ещё будет продолжаться.

Как сообщалось, 16 ноября 2017 года конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР рекомендовала назначить его главой руководителя департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Р.Трубу. П.Порошенко подписал указ о его назначении на эту должность 22 ноября.