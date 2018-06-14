Сытник надеется на корректировку нормы о порядке обжалования дел НАБУ при голосовании за закон о создании Антикоррупционного суда

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник рассчитывает, что народные депутаты смогут откорректировать норму о порядке апелляционного обжалования дел НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах первой инстанции, в ходе голосования за закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Сначала в проекте была норма, которая предусматривала, что решения суда первой инстанции... будут обжаловаться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Потом эту норму изменили. Конечно, это огромная проблема, и, надеюсь, что ... ничего ещё не поздно изменить, когда будет голосование за закон о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал А.Сытник журналистам в четверг в Киеве.

Он выразил уверенность в том, что международные партнёры выскажут негативную реакцию по этому поводу.

А.Сытник уточнил, что правка к законопроекту может быть внесена любым субъектом законодательной инициативы. "Вопрос не в том, кто внесёт правку. Вопрос в том, смогут ли за это проголосовать, потому что сейчас это уже норма закона, которая вступила в действие и, к сожалению, напомню, что эта норма была не в основном тексте закона, а в переходных положениях", - отметил он.

Директор НАБУ пояснил, что основная идея заключалась в следующем: приговоры, которые будут вынесены по делам, которые сейчас находятся в судах, будут обжаловать в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

"А то, что прописали в законе, нивелирует это. То есть, на те дела, сколько бы они ни слушались, и даже если по ним будет приговор, апелляция будет внесена в обычный апелляционный суд. И это устраивает наших топ-чиновников, которые сейчас под следствием, судом", - разъяснил А.Сытник.

Таким образом, по его словам, если не внести коррективы, то в Антикоррупционный суд попадут только те дела, которые будет направлены в суд после запуска работы Антикоррупционного суда. "Знаковые дела, которые у всех были на слуху, остаются в судах (общих), и это огромная проблема, которая была создана законом о Высшем антикоррупционном суде", - добавил он.

"Должен быть принят короткий закон о создании Антикоррупционного суда. И именно в этот закон возможно внести правку, которая исправит эту ситуацию", - подытожил директор НАБУ.

При этом он выразил надежду, что это может быть сделано ещё до парламентских каникул.

Как сообщалось, 13 июня в парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон о Высшем антикоррупционном суде.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

В ЦПК подчеркивают, что соответствующая норма не была зачитана главой комитета по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном перед голосованием за закон в целом и не обсуждалась на комитете.

Первый заместитель главы профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что народные депутаты обсуждают перспективу внесения изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, которые урегулируют скандальную норму о невозможности подачи апелляции в Высший антикоррупционный суд на решения общих судов первой инстанции.

В НАБУ заявили, что норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд Украины не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданных до момента его создания, нуждается в пересмотре.