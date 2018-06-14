События

12:45 14.06.2018

36% судей апелляционных судов недобропорядочны – движение "Честно"

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36% судей апелляционных судов недобропорядочны – движение "Честно"

Каждый третий судья апелляционных судов Украины является недобропорядочным, свидетельствуют данные анализа движения "Честно".

"Всего из 697-и судей (из 25-ти областных апелляционных судов и Апелляционного суда Киева) недобропорядочных – 264. Мы их анализировали по разным критериям, в частности, по наличию непрозрачного имущества, несоответствию между декларациями разных годов, или дорогим подаркам, или несоответствию стиля жизни задекларированным доходам", - сообщила на брифинге в четверг менеджер проектов движения "Честно" Людмила Слива.

По ее словам, аналитики "Честно" чаще всего обнаруживали несоответствие между декларациями о доходах 2013, 2014 и 2015 годов. Также судьи часто не указывают наличие жилья.

"Например, судья Иванова из Апелляционного суда Днепропетровской области, не указала ни одного имущества, где можно постоянно проживать. Также судьи забывают о своем имуществе. Судья Баглай из Апелляционного суда Черниговской области не указал в декларациях 2013-14 гг, что с 2008 года владеет 6 га земли", - отметила Л.Слива.

Также судей оценивали по критерию "причастность к вынесению сомнительных решений", к которому относили и политически мотивированные решения, а также решения, принятые с нарушением прав человека, что было признано Европейским судом по правам человека.

"Мы рассматривали каждое дело. Судья Лашевич из Апелляционного суда Киева принимал политически мотивированное решение о продлении ареста Юрия Луценко, что было признано в ЕСПЧ. Также в составе коллегии он изменил меру пресечения с ареста на домашний арест "берукутовцу" Белову, подозреваемому в убийствах майдановцев, после чего тот пропал", - рассказала представитель движения.

Также судей уличали в нарушении профессиональной этики и причастности к коррупции, к нарушению прав человека.

Теги: #судьи #добропорядочность #движение_честно
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