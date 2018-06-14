События

12:38 14.06.2018

Москалькова и ее украинская коллега договорились посетить по 34 заключенных на территории России и Украины

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Москалькова и ее украинская коллега договорились посетить по 34 заключенных на территории России и Украины

Уполномоченные по правам человека России и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Мы обменялись списками, в каждом списке по 34 человека. Первый наш совместный визит в рамках мониторинга содержания под стражей граждан России и Украины на территории наших государств состоится в субботу в Омске, ИК-6", - сказала Т.Москалькова журналистам в Екатеринбурге.

Она отметила, что планирует посетить на Украине, в том числе, журналиста Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров победы" Елену Одновол, российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, бывшего военнослужащего Виктора Агеева и других.

Первым местом, которое посетит Т.Москалькова, станет СИЗО Херсона, где содержится К.Вышинский, она вылетит туда в понедельник, 18 июня.

"У нас есть дорожная карта, все расписано по дням. Мы планируем завершить (посещения) до августа, если не будет никаких препятствий", - добавила уполномоченный по правам человека.

"Людмила Денисова планирует посетить, и просит оказать в этом содействие меня и органы власти, Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Дмитрия Штыбликова, Романа Сущенко, Александра Кольченко и других", - сообщила Т.Москалькова. Первый визит Л.Денисовой состоится в субботу в Омск, где она посетит Д.Штыбликова.

По ее словам, украинская чиновница намерена посетить, в том числе Крым, где в СИЗО Симферополя содержатся граждане Украины Владимир Балух, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Евгений Панов и Андрей Захтей.

Т.Москалькова отметила, что направила руководителям следственных органов запросы на посещение Л.Денисовой тех обвиняемых, которые находятся в СИЗО, и ожидает соответствующего ответа.

Теги: #посещение #заключенные #омбудсмены #списки
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