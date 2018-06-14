События

11:49 14.06.2018

Почти 70 украинских правоохранителей будут зачислены в базу данных миротворцев ООН

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Почти 70 украинских правоохранителей будут зачислены в базу данных миротворцев ООН

Представители ООН отобрали 68 украинских правоохранителей – кандидатов в миротворцы, 13 из них - военнослужащие Национальной гвардии Украины.

"Список утвержденных офицеров с их результатами отправят в Нью-Йорк, в полицейское управление, там их данные будут внесены в миротворческую базу, откуда комиссия может направлять их в миссии", - сообщается на сайте МВД в четверг.

В то же время, в Украине в структурные подразделения Министерства будет направлено предписание о прохождении этих офицеров военно-врачебной комиссии (ВВК) и в дальнейшем будут формироваться их выездные дела.

Всего на начальном этапе было 95 кандидатов на миссию, правоохранителей из всех структур МВД, среди них 19 гвардейцев. Кандидаты подтверждали знания иностранного языка, сдавали экзамены по вождению автомобилем и стреляли из пистолета Макарова.

Количество мест для украинских военнослужащих в миссиях ООН утверждено в таком соотношении: в Демократической Республике Конго - 5, в Южном Судане - 30-35, на Кипре – 10.

Теги: #миротворцы_оон #правоохранители #мвд
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