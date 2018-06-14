Сотрудники "Укрспирта" частично перекрыли Житомирскую трассу с требованием разблокировать работу предприятия

Около 50 сотрудников госпредприятия "Укрспирт" проводят пикет на Житомирской трассе с частичным перекрытием дороги с требованием разблокировать работу госпредприятия.

Как передает телеканал "112 Украина", по состоянию на 10:45 сотрудники предприятия проводят санкционированный митинг на 67-м километре Житомирской трассы около села Небелица, где находится один из заводов, относящихся к "Укрспирту".

Участники митинга держат в руках флаги Украины, а также плакаты "Спасайте спиртовую отрасль от чиновников", "Руки прочь от Укрспирта", "Министра юстиции Петренко в отставку".

Часть протестующих находятся вдоль дороги с плакатами, а часть непрерывно ходит по наземному переходу, препятствуя движению транспорта.

В то же время, участники акции отмечают, что будут пропускать кареты "скорой помощи" и другие специальные службы.

По словам пикетчиков, членов профсоюза, акция призвана обратить внимание на проблемы, которые возникли на "Укрспирте", и призвать ответственные органы власти разблокировать работу госпредприятия.

Правопорядок охраняют несколько десятков правоохранителей, столкновений между ними и протестующими не происходит.

На странице "Укрспирта" в Фейсбуке сообщается, что профсоюз этого госпредприятия начал акции протеста по всей стране. В частности, перекрытие автомагистралей происходят в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Харьковской, Волынской, Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Ровенской и Винницкой областях.

"Надеемся что правительство услышит наши требования, Государственная фискальная службы и Государственная исполнительная служба снимут арест со счетов предприятия. Мы не можем оставить без работы и зарплаты 5000 работников, а государство не имеет права терять стратегическую отрасль. Бюджет не досчитается 10 млрд грн акциза", - сообщил председатель объединенной организации профсоюза работников АПК в ГП "Укрспирт" Виталий Сосницкий.

Если требования трудовых коллективов не будут услышаны - работники обещают блокировать правительственный квартал на следующей неделе, отмечается в сообщении "Укрспирта".

Как сообщалось, Государственный исполнитель 24 мая 2018 года вынес постановление об аресте средств госпредприятия "Укрспирт", которым наложен арест на все банковские счета компании, сообщается на сайте ГП.

"Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.