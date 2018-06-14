События

11:23 14.06.2018

Верховный суд дал правовое заключение относительно действия во времени "закона Савченко"

2 мин читать
Верховный суд дал правовое заключение относительно действия во времени "закона Савченко"

Объединенная палата Верховного суда предоставила правовое заключение относительно действия во времени закона №838-VIIІ "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об усовершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания" (так называемый "закон Савченко"), который отменен в июне 2017 года.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в четверг, в постановлении Верховного суда от 6 июня 2018 года дано правовое заключение относительно применения нормы ч. 5 ст. 72 Уголовного кодекса Украины в редакции "закона Савченко", принятого в ноябре 2015 года.

"В заключении Верховного суда отмечается, что правила зачисления предварительного заключения в срок лишения свободы или других видов наказания, предусмотренных в ч. 1 ст. 72 УК Украины, нельзя считать таковыми, которые определяют "наказуемость" или "другие уголовно-правовые последствия деяния" в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины", - подчеркивает пресс-служба.

Таким образом, с учетом изложенного, ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции закона №838-VIIІ от 26.11.2015 года не применяется после вступления в силу новой редакции данной нормы (21.06.2017 года).

"Предварительное заключение засчитывается в срок наказания из расчета один день такого заключения за два дня лишения свободы лишь на время действия этого закона", - подытожила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось, так называемый "закон Савченко" вступил в силу 24 декабря 2015 года. Он предусматривал, что каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

В мае 2017 года Верховная Рада отменила этот закон, а в июне президент Петр Порошенко подписал отмену "закона Савченко".

Теги: #суд #заключение #закон_савченко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд продлил арест двух фигурантов дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Суд снял с мэра Одессы Труханова почти все обязательства, в том числе разрешил выезжать за пределы Украины

Суд Одессы назначил домашний арест гражданам непризнанного Приднестровья, подозреваемым в заказных убийствах

Исполнение вынесенных против государства арбитражных решений остается проблематичным – юрист

Совладелец птицекомплекса "Агромарс" вышла под залог в 90 млн грн

Суд снова не смог рассмотреть апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор фигурантам дела по события 2 мая

Условия Балуха хуже, чем говорят в России - крымские правозащитники

Подготовительное заседание в деле по убийству Вороненкова назначено на 13 июня

Суд по делу Кернесу продолжится 18 июня

Завотделением частного харьковского вуза, подозреваемая в организации канала незаконной миграции, предстанет перед судом

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 70 украинских правоохранителей будут зачислены в базу данных миротворцев ООН

Сотрудники "Укрспирта" частично перекрыли Житомирскую трассу с требованием разблокировать работу предприятия

В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17

МККК передал на Донбасс 80 тонн песка для фильтров воды

Киев призывает РФ выполнить условие подконтрольности Донецкой фильтровальной станции Украине – Олифер

Закон о Высшем антикоррупционном суде вступил в силу

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены четверо военных

На "Сентрависе" погиб вальцовщик, в Ровенской области умер лесник от укуса насекомого, в Хмельницкой тракторист попал под колеса трактора

В Эстонии отмечается День траура по жертвам массовой депортации 1941 года

СБУ опровергла очередную дезинформацию сайтов террористических организаций "ЛНР/ДНР"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА