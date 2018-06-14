События

10:34 14.06.2018

В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17

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В Нидерландах выпустили почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет МН17

Национальный оператор почтовой связи Нидерландов PostNL напечатал марки, на которых изображена связь между чемпионатом мира по футболу в России и катастрофой MH17 в 2014 году, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский портал NOS.

На марке изображен человек, который мячом сбивает самолет в воздухе. Ниже приведен текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

Автором этого изображения является украинский художник Андрей Ермоленко. Он сделал серию из восьми подобных плакатов о чемпионате мира в России, демонстрирующих кровавый характер российского режима. А.Ермоленко предоставил свободный доступ к своим плакатам и любой может скачать их в интернете и использовать для полиграфической продукции.

Марки были заказаны на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на лист с десятью такими марками.

Почтовый оператор заявил, что сожалеет, что компания создала и доставила изображение, "которое для кого-то может быть оскорбительным". "За содержание материала всегда ответственно лицо, разрабатывающее и заказывающее марку", - указали в компании.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политическое содержание. Пока неясно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента, информирует "Европейская правда".

Теги: #чм_2018 #нидерланды #марка #футбол
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