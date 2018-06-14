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09:57 14.06.2018

Киев призывает РФ выполнить условие подконтрольности Донецкой фильтровальной станции Украине – Олифер

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Киев призывает РФ выполнить условие подконтрольности Донецкой фильтровальной станции Украине – Олифер

 Донецкая фильтровальная станция (ДФС), согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, должна находиться под контролем украинской стороны, Киев требует от РФ поскорее выполнить это условие.

"Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Она указала, что ситуация вокруг ДФС вызывает всё большую тревогу. В частности, систематические обстрелы со стороны НВФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению большого количества людей. Причем РФ на этом участке до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ.

Кроме того, по информации Д.Олифер, продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской.

В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Водафон Украина" на неподконтрольной территории. Однако аварийно-восстановительные работы, которые необходимо выполнить на территории ОРЛО, были сорваны.

"Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В стабильной мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения", - добавила пресс-секретарь Л.Кучмы.

Теги: #олифер #оос #контроль #дфс
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