На "Сентрависе" погиб вальцовщик, в Ровенской области умер лесник от укуса насекомого, в Хмельницкой тракторист попал под колеса трактора

На ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн" (Никополь Днепропетровской обл.), единственном в СНГ специализированном предприятии по производству бесшовных труб из нержавеющих сталей, входящем в холдинг Centravis Ltd., погиб вальцовщик 1966 года рождения.

Как сообщается в информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда), ЧП произошло 10 июня.

"Получил смертельную травму головы во время прессования продукции на прессе, в результате разрушения пресс-штампа и вылета остатков из пресса", - констатируется в информации ведомства.

Ведомство также сообщает, что в ГП "Володимирецкое лесное хозяйство" (Ровенская область) лесника 1975 г.р. во время пребывания в лесу 6 июня ужалило неизвестное насекомое. Умер 10 июня в больнице. (В 2013 году в Володимирецком районе Ровенской области лесник умер от нападения роя шершней - ИФ).

В другой сводке Гоструда сообщается, что на частном машиностроительном предприятии (ЧП Парамей Ю. В.) в Тернопольской области 8 июня погиб подсобный рабочий 1997 г.р. во время монтажа конструкций на сушильной машине, упав с высоты 2,5 м, после чего ему на шею свалился лист металла. О ЧП в Гоструда сообщили 12 июня.

Кроме того, в фермерском хозяйстве "Пролисок" Хмельницкой области 6 июня погиб тракторист 1977 г.р.

"Во время движения трактора остановился двигатель, пострадавший вышел из кабины, переключил стартер, в результате чего двигатель завелся и колесом трактора смертельно травмировал тракториста. Сообщили 12 июня", - говорится в информации ведомства.

В Днепропетровской области от поражения током 7 июня погиб электромонтер 1982 г.р., работник строительной фирмы ООО "БудАльтернатива-КМ".

"Во время крепления электрического кабеля к кронштейну, при выполнении работ монтажа уличного освещения, в результате падения электрического провода под напряжением на пострадавшего, произошло поражение электрическим током. Сообщили 12 июня", - отмечается в ежедневной сводке.

Другое смертельное ЧП зафиксировано в Ровенской области, в Плоскивской школе Острожского района: сторож 1966 г.р. был найден 12 июня в коридоре первого этажа школьного помещения на полу возле электрощита.

Как сообщалось, по данным Гоструда, на производстве в Украине в 2017 году было травмировано 4 тыс. 313 человека, в том числе 366 - со смертельным исходом, в 2016 году – 4 тыс. 428 человек и 400 человек соответственно. При этом, в частности, в угольной промышленности за год было травмировано 780 человек (со смертельным исходом - 23), в горнорудной и нерудной - 201 (9), в металлургии - 260 (13).