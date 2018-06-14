События

00:21 14.06.2018

В Эстонии отмечается День траура по жертвам массовой депортации 1941 года

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В Эстонии в четверг в память о жертвах массовых депортаций 1941 года будут подняты траурные флаги.

"В День траура траурные государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Траурные флаги могут вывесить и все остальные", - сообщили "Интерфаксу" в Государственной канцелярии.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии прошла массовая депортация, в ходе которой в Сибирь вывезли ориентировочно 10 тыс. человек. Погибли от голода и истощения или были убиты около 6 тыс. детей, женщин и мужчин.

В современной Эстонии день 14 июня является днем национального траура, а депортации рассматриваются как преступления против человечности, не имеющие срока давности.

Теги: #жертвы #память #депортация #эстония
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