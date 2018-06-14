В Эстонии отмечается День траура по жертвам массовой депортации 1941 года

В Эстонии в четверг в память о жертвах массовых депортаций 1941 года будут подняты траурные флаги.

"В День траура траурные государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Траурные флаги могут вывесить и все остальные", - сообщили "Интерфаксу" в Государственной канцелярии.

В ночь на 14 июня 1941 года в Эстонии прошла массовая депортация, в ходе которой в Сибирь вывезли ориентировочно 10 тыс. человек. Погибли от голода и истощения или были убиты около 6 тыс. детей, женщин и мужчин.

В современной Эстонии день 14 июня является днем национального траура, а депортации рассматриваются как преступления против человечности, не имеющие срока давности.