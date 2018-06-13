События

21:50 13.06.2018

СБУ опровергла очередную дезинформацию сайтов террористических организаций "ЛНР/ДНР"

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СБУ опровергла очередную дезинформацию сайтов террористических организаций "ЛНР/ДНР"

Служба безопасности Украины опровергла информацию, распространяемую интернет-ресурсами террористических организаций "ЛНР/ДНР", о том, что военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Тарас Гапяк на днях перешел на сторону террористов.

"Служба безопасности Украины опровергает очередную фейковую информацию, которая распространяется "ручными" интернет-ресурсами террористических организаций "Л / ДНР". В этот раз ложь пророссийских пропагандистов касается якобы перехода на днях на сторону террористов военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тараса Гапяка", - говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке в среду.

В спецслужбе уточнили, что этот военнослужащий попал в плен в марте 2017 года и был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 27 декабря.

После освобождения Т.Гапяк предоставил письменные показания о том, как готовятся фейковые сюжеты для российских СМИ с "признаниями" украинских заложников. По его словам, это были допросы с применением физической силы и спецсредств.

Т.Гапяк смог идентифицировать 19 наемников из состава так называемой "военной комендатуры ЛНР", которые лично причастны к пыткам украинских заложников. В сообщении СБУ приводятся фамилии этих людей.

Теги: #днр #сбу #лнр #ордло
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Интерфакс-Украина
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