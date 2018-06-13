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20:58 13.06.2018

США могут помочь в диалоге Украины и Венгрии для снятия блокирования на площадке НАТО

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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль убеждена, что без посредничества, в частности, США, в диалоге с Венгрией Украине будет сложно добиться снятия блокирования на площадке НАТО.

"В этой плоскости помощь США существенна, особенно что касается диалога с венграми. Без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - сказала она в эфире "5 канала" в среду.

Замминистра подтвердила, что совместная встреча министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии с венгерской общиной пройдет 22 июня.

"Компромисс достигнут относительно того, что 22-го (июня - ИФ) будет встреча министров образования и иностранных дел совместная, которая будет посвящена вопросу рассмотрения, как дальше продвигать отношения и что мы делаем для того, чтобы у нас улучшились отношения, чтобы не было проблем на разных международных площадках", - рассказала замминистра.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел Павла Климкина и Петера Сиярто с венгерской общиной Закарпатья пройдет 22 июня в Берегово (Закарпатская обл.).

"Украинской и венгерской сторонами определена встреча в Берегово, 22 июня", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в дипломатических кругах.

По его словам, в консультации примут участие П.Климкин и П.Сиярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер и глава общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

На повестке дня встрече будет стоять вопрос имплементации закона "Об образовании" в части языковой статьи.

Теги: #сиярто #сша #украина #нато #климкин #венгрия
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