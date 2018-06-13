Киев на заседании ТКГ внес предложения для устойчивого "режима тишины" на Донбассе, но они не были восприняты РФ – Олифер

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений для наступления устойчивого "режима тишины" на Донбассе, однако эти предложения не были восприняты российской стороной, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений – безоговорочный путь для установления полноценного и всеобъемлющего мира на Донбассе", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по результатам заседания ТКГ в Минске в среду.

По ее словам, прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых вооружений; создания в районе н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовское и Саханке участка, свободного от тяжелого вооружения; о всестороннем доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольные Украине участки российско-украинской границы; создание зон безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы и соблюдении линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

"Все эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и подлинного режима тишины. Однако они категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - подчеркнула Д.Олифер.

Она также напомнила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны представителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО) семидневного периода тишины. Но вместе этого наблюдается военная активность на участках, где ранее должно было состояться разведение вооружения – в районе Золотого и Петровского.

"Так, в районе Золотого НВФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в районе Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда Вооруженные силы Украины были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов", - подчеркнула Д.Олифер.