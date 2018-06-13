События

19:53 13.06.2018

Омбудсмен Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев – Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал глава государства в Твиттере.

Он добавил: "Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!"

Как сообщалось, 9 июня П.Порошенко встретился с Л.Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России в оккупированных Крыму и Донбассе.

Теги: #порошенко #денисова
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Интерфакс-Украина
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