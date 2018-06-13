Полиция Киева в ходе учений освободила заложника, несмотря на применение захватчиками дымовых гранат и слезоточивого газа

В Киеве полиция совместно с сотрудниками всех профильных служб отработала алгоритм действий при проведении специальных операций по обезвреживанию вооруженных преступников и освобождению заложника.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции г.Киева, по легенде в Соломенском районе столицы вооруженные злоумышленники, ранив мужчину, взяли его в заложники и скрылись с места происшествия на автомобиле. На задержание нападавших в рамках оперативных планов были ориентированы все профильные службы.

"Мы сразу начали поиски. Благодаря камерам, установленным в рамках программы "Безопасная столица", мы отслеживали движение злоумышленников, а затем их преследовали наряды патрульных, которые несли службу неподалеку. Кроме того, по тревоге были подняты работники профильных служб, врачи "скорой", спасатели и нацгвардейцы", - рассказал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Виктор Нечитайло.

В итоге в Подольском районе на территории больницы злоумышленников окружили в недострое, где они удерживали потерпевшего. Правоохранители провели все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного побега злоумышленников.

На месте был развернут оперативный штаб, участники которого спланировали спецоперацию. Злоумышленники оказали сопротивление – применили дымовые гранаты и слезоточивый газ, но спецназовцы освободили заложника.

"Поскольку нападающие отказались выполняли требования полицейских, их обезвредили, а пострадавшего, у которого было ранение руки, освободили и оказали ему необходимую медицинскую помощь", - рассказал руководитель столичного КОРДа, который непосредственно участвовал в освобождении заложника.

Все участвующие в учениях сотрудники будут привлечены к разбору спецоперации, чтобы в будущем не допускать никаких просчетов.

Отмечается, что учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным, и никто из правоохранителей не знал условий вводного задания.

"Именно поэтому от поступления сообщения на 102 и к освобождению заложников все работали над совершением преступления так, будто все произошло на самом деле", - подытожил В.Нечитайло.

Ранее в этот день полиция Киева сообщила, что проводит учения по задержанию злоумышленников и освобождению заложника и попросила граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.