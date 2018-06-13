Профильные ведомства Украины и США договорились сотрудничать в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Меморандум о взаимопонимании между Администрацией по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США и департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины подписан в среду, сообщило посольство США в Украине.

Как указано в сообщении посольства на странице в "Фейсбук", данный документ формализовал сотрудничество в сфере обнаружения и противодействия международным преступным организациям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе подписания меморандума заместитель посла США в Украине Джордж Кент официально передал департаменту противодействия наркопреступности семь отремонтированных автомобилей и оборудование, закупленное отделом по правоохранительным вопросам посольства США.