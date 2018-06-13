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18:38 13.06.2018

На Донбассе с начала суток зафиксировано 14 вражеских обстрелов, двое украинских военных ранены

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На Донбассе с начала суток зафиксировано 14 вражеских обстрелов, двое украинских военных ранены

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики с начала суток по состоянию на 18:00 среды 14 раз нарушал режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение суток, 13 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. Противник 14 раз нарушал режим прекращения огня, из них 9 раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - сказано в сводке пресс-центра ООС в среду вечером.

Незаконные вооруженные формирования продолжают осуществлять провокационные обстрелы на луганском, донецком и мариупольском направлениях.

"На Луганщине активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, где оккупанты применяли 122-мм артиллерию и 82-мм минометы. Также поблизости Новозвановки враг использовал 82-мм минометы", - сказано в сводке.

Также активные действия со стороны НВФ были отмечены на мариупольском направлении, где боевики пытались атаковать позиции сил АТО в районе населенных пунктов Водяное и Талаковки под прикрытием 122-мм артиллерии, а также 120-мм и 82-мм минометов.

Снайперский огонь боевики вели в районе Красногоровки в Донецкой области. Благодаря контрснайперским мерам, украинские военнослужащие заставили противника прекратить огонь.

"Объединенные силы открывали огонь и подавляли огневые точки врага, сохраняя положения наших подразделений неизменными", - сказано в сводке.

По информации пресс-центра ООС, в ходе боевых действий с начала текущих суток два украинских военных получили ранения. Потери противника уточняются.

Теги: #оос #обстрел #донбасс
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Интерфакс-Украина
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