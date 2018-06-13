В НАБУ призывают пересмотреть норму закона, по которой ВАКС не будет рассматривать апелляции на приговоры судов первой инстанции по делам Нацбюро

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют, что норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданных до момента его создания, нуждается в пересмотре.

"Указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАКС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания", - сказано в сообщении на сайте Нацбюро в среду.

По мнению НАБУ, из-за этой нормы большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда, и "несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы".

"НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - сказано в сообщении.

Ранее в этот день, 13 июня, в парламентской газете "Голос Украины" официальной опубликован закон о Высшем антикоррупционном суде.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) обратила внимание на положение, согласно которому апелляции в делах НАБУ, которые уже рассматривают суды, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

В ЦПК подчеркивают, что соответствующая норма не была зачитана главой комитета по вопросам правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном перед голосованием за закон в целом и не обсуждалась на комитете.

В свою очередь первый заместитель главы профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что народные депутаты обсуждают перспективу внесения изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде, которые урегулируют скандальную норму о невозможности подачи апелляции в Высший антикоррупционный суд на решения общих судов первой инстанции. "Думаю, что все эти изменения мы соберем вместе и в ближайшее время внесем", - сказал парламентарий.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС, президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Некоторые положения законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей.

В частности, закон определяет порядок проведения конкурса по отбору антикоррупционных судей.

Согласно тексту законопроекта в редакции второго чтения, ВАКС будут подследственными уголовные производства в отношении коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) Уголовного кодекса.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.