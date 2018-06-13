Савченко просит Путина помиловать всех украинских политзаключенных

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в СИЗО Службы безопасности Украины в Киеве, в среду, 13 июня, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором просит о помиловании украинских политзаключенных.

Фотокопия письма на бланке народного депутата Украины размещена на странице нардепа в Фейсбуке, к обращению прилагается список фамилий украинских политзаключенных, находящихся на территории России (всего 66 человек).

Письмо направлено по адресу: Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11, - где находится приемная президента РФ.

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, граждан Украины, которые сейчас находятся в местах лишения свободы Российской Федерации, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к Вам, посредством открытого письма, с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом", - говорится в письме Н.Савченко.

Она просит президента РФ принять решение о помиловании и "сделать этот шаг, чтобы мир на Украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины… стал возможен".

Н.Савченко также заверила, что никогда не совершала преступлений против народа РФ и никогда не обращалась к В.Путину с просьбой о ее помиловании.

В списке указаны, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков, Руслан Зейтуллаев, Рустем Исмаилов, Умир Есеров и др.