События

15:24 13.06.2018

Зятю испанского короля предписано явиться в течение пяти дней в любую тюрьму Испании для отбытия наказания

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Судебные власти испанского города Пальмы (Балеарские острова) в среду дали зятю испанского короля, мужу инфанты Кристины Иньяки Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в тюрьму, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

Телеканал отмечает, что И.Ундаргарин может явиться для отбытия наказания в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает.

Накануне Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и восьми месяцам заключения.

В отношении И.Урдангарина были выдвинуты обвинения в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.

Теги: #испания #король
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