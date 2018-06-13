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14:58 13.06.2018

МинВОТ начало выплаты одноразовой помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам

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МинВОТ начало выплаты одноразовой помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) начало выплаты одноразовой денежной помощи освобожденным из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинцам.

"Еще одна важная для меня новость: МинВОТ начало единовременные выплаты освобожденным в декабре заложникам", - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины ободрил предоставление государственной поддержки лицам, находившимся в плену и членам их семей, в том числе выплатой одноразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн.

Ответственным за выплату помощи освобожденным из ОРДЛО заложникам правительство определило МинВОТ.

Теги: #геращенко #помощь #ордло
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