МинВОТ начало выплаты одноразовой помощи освобожденным из ОРДЛО украинцам

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) начало выплаты одноразовой денежной помощи освобожденным из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинцам.

"Еще одна важная для меня новость: МинВОТ начало единовременные выплаты освобожденным в декабре заложникам", - сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

31 января 2018 года Кабинет министров Украины ободрил предоставление государственной поддержки лицам, находившимся в плену и членам их семей, в том числе выплатой одноразовой денежной помощи в размере 100 тыс. грн.

Ответственным за выплату помощи освобожденным из ОРДЛО заложникам правительство определило МинВОТ.